Giorgia Meloni, la sentenza dello psichiatra: "Trump vuole umiliarla. La sua è la risposta più efficace"

Donald Trump non smette di provocare Giorgia Meloni e, alla vigilia del vertice Nato di Ankara, il clima tra Washington e Palazzo Chigi si fa sempre più gelido. L'ultimo episodio è il meme pubblicato dal presidente americano su Truth, con una foto che lo ritrae insieme alla premier durante il G7 di Evian e la scritta “restraining order needed”, ovvero “servirebbe un ordine restrittivo”. Un affondo che ha riacceso il dibattito sulle reali intenzioni del tycoon e sul significato politico dei suoi attacchi.

Secondo Claudio Mencacci, co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito di Neuroscienze dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano, dietro quella provocazione non ci sarebbe alcun elemento riconducibile a un disturbo mentale. Interpellato dal Corriere della Sera, spiega che, al contrario, “non è un caso che il messaggio arrivi prima di una vigilia così delicata”.