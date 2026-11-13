Quel silenzio della sinistra su Nassiriya

Osceno quel silenzio. Su Nassiriya la sinistra italiana ha perso la parola. Quei 19 morti di allora non meritano l’omaggio. Solo così si spiega il mutismo dell’opposizione, dei suoi leader, quelli che vogliono governare l’Italia facendo a pezzi la sua memoria militare e civile. Hanno parlato le terze file, i parlamentari meno noti, qualche amministratore, ma resta desolante l’assenza di manifestazioni di ricordo dei Caduti. È la loro postura che gli nega il dovere di parlare.

Per i Caduti di Nassiriya fu varata una legge in ricordo di chi ha perso la vita in missioni di pace. Ma per la sinistra quelle divise furono cancellate in una missione di guerra. Se piangono, la loro coscienza si ribella e perdono i pezzi più radicali del loro schieramento.

Niente lutto, una vergogna autentica.

Schlein, Conte, Fratoianni: è normale tacere in giornate così? Eppure, ieri mattina si erano trovati - gli oppositori - al cospetto di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per la situazione creata nelle scuole dalle email sui falsi allarmi negli istituti di tutta Italia. Schlein ha parlato di cybersicurezza, Conte di filtri e protezioni, Bonelli, per Avs, di unità senza deleghe in bianco. Di Nassiriya, nei loro canali, nulla. A parlare, a sinistra, in pochissimi. Tra loro il deputato Pd Piero Fassino: «Onore ai caduti».

L’Italia però non ha rinunciato a ripercorrere quel sacrificio immane. Le commemorazioni ci sono state, eccome: all’Altare della Patria alle 10, poi a Milano, in decine di comuni. Per non dimenticare 23 anni dopo quel 12 novembre 2003 alla base Maestrale, 28 morti in totale: 19 italiani - 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito, 2 civili, Marco Beci e Stefano Rolla - e 9 iracheni. E dal 2009 il 12 novembre è appunto anche per legge la Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Ma c’è una parte della sinistra che le divise proprio non le digerisce. Quella che va ai flash mob per Gaza, ai sit-in contro la manovra e gli armamenti, che dice «14 miliardi per le armi». Per quella parte, ricordare i militari caduti in missione significa legittimare le missioni. E loro le missioni non le vogliono legittimare. Anche se va detto che non tutta la sinistra è così. Il Pd di governo, quello istituzionale, Nassiriya l’ha sempre ricordata. I sindaci Pd oggi erano nelle cerimonie.

Le “terze linee” sono spesso proprio quelle: amministratori locali, parlamentari di territorio, che vanno a deporre la corona mentre i leader nazionali stanno a Roma a fare altro.

A fare finta. Ma su Nassiriya non ci dovrebbero essere destra o sinistra.

Oggi come ieri. Per chi sta a casa a guardare, la differenza tra i motivi non esiste. Esiste solo il risultato: silenzio. Schlein tace perché ha paura della sua sinistra più radicale. Conte tace perché ha paura di perdere la sua bandiera pacifista. Motivi diversi, effetto identico: quel giorno, quelle 19 bare, non esistono nel loro racconto.

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