Pier Luigi Bersani: "Prima gli italiani? Lega banale". Salvini risponde: "Lo diremo ancora più forte"

"La Lega è banale". Ecco cosa pensa Pier Luigi Bersani dello slogan "Prima gli italiani", utilizzato dal Carroccio anche per criticare la sanatoria per gli immigrati della ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova. E Matteo Salvini, dagli studi di Dritto e rovescio e poi via Twitter, risponde con orgoglio all'ex segretario del Pd, oggi Articolo 1: "Io non riesco a volergli male - premette Salvini, regalando una carezza a Bersani -, ma lo diremo ancora più forte. Abbiate fiducia, Amici. Col vostro aiuto e con la forza delle idee questa emergenza la superiamo e questo Paese lo cambiamo". Una risposta anche a chi, a sinistra, da anni definisce la Lega il partito dell'odio.

