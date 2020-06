Piero Sansonetti contro Pedullà a Quarta Repubblica: "Venezuela e M5s, se c'era scritto Salvini tu cosa scrivevi?"

16 giugno 2020 a

Scontro al calor bianco tra Piero Sansonetti e Alfredo Pedullà a Quarta Repubblica. Si discute del presunto finanziamento del Venezuela al Movimento 5 Stelle e per il direttore de La Notizia Giornale, forse il più grande ultrà grillino della stampa italiana (supera perfino Marco Travaglio) lo scoop del quotidiano spagnolo Abc "è chiaramente una fake, si è mai vista una tangente con una fattura?".



A questo punto Sansonetti, direttore del Riformista e super-garantista, perde la calma: "Se su quel documento c'era scritto il nome di Salvini succedeva l'inferno, siamo stati bombardati per 10 anni dai 5 Stelle per cui contano i sospetti. Fino a 5 minuti fa hanno detto che Fontana si deve dimettere e se riguarda loro è diverso?". Poi la domanda diretta a Pedullà: "Se c'era scritto Salvini, tu Pedullà cosa ci facevi sul tuo giornale?".

"Falso", "Gridavano 'vaffa' e incassavano contanti dentro una valigetta": botta e risposta M5s-Fi dopo le accuse su Maduro

