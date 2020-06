Quarta Repubblica, Capezzone massacra Valeria Fedeli: "Sindacalista del Settecento, dite soltanto cazz***"

24 giugno 2020 a

Che brutta fine per Valeria Fedeli a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 22 giugno. E un estratto di questa puntata è stato rilanciato proprio da Porro sul suo sito personale. Nel video, ecco la Fedeli affrontata da Daniele Capezzone, che si scaglia contro l'ex ministro dell'Istruzione. Si parlava dello smart-working per i dipendenti pubblici, degli "uffici chiusi". Roba, per Capezzone, da "sindacalista del Settecento". Poi si passa sulla scuola e Capezzone sferra il colpo di grazia: "Sulla scuola avete raccontato soltanto cazz***". Cala il sipario.

Capezzone contro Fedeli, ecco il video

