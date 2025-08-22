Leoncavallo, minacce di morte contro Capezzone, Cerno e l'editore di Libero

"Ho appreso delle minacce di morte giunte in una lettera alla redazione del Tempo e rivolte contro il nostro editore, contro il vicepresidente del nostro gruppo editoriale, contro Tommaso Cerno e contro di me. Ho da dire solo che non ci faremo intimidire né da qualche violento né da qualche vigliacco". Così Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, commenta su X le minacce anarchiche fatte recapitare nella redazione romanda de Il Tempo.
"Ricevere una lettera di minacce di stampo anarchico contro Il Tempo e il nostro editore nel giorno in cui dopo 31 anni è stato finalmente sgomberato il Leoncavallo, centro sociale di Milano simbolo dell’illegalità perpetua a spese dei cittadini, non solo non ci fa paura - sono invece le parole di Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo - ma è un segno che battersi per la libertà e la democrazia ti farà anche fare dei nemici ma sono la prova che sei sulla strada giusta. Sorvolo sulle parole usate contro di noi e le nostre famiglie perché sono figlie della cultura dell’odio e della violenza che non ci appartiene".
Nell'edizione cartacea del quotidiano, un articolo a firma di Giulia Sorrentino rende noto che una lettera è arrivata ieri nella redazione del giornale con minacce di morte indirizzate all'editore Giampaolo Angelucci, al vicepresidente Andrea Pasini, al direttore Cerno e al direttore Capezzone. "'Servi del potere morirete', è solo una delle minacce che si leggono nella missiva. La firma è la classica 'A' cerchiata degli anarchici", scrive Sorrentino nell'articolo.
Riguardo allo sgombero del Leoncavallo, intervistato da Fabio Rubini su Libero è intervenuto anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini: "Finalmente cancelliamo una pagina di illegalità. È un buon servizio alla città, incredibile che il Comune lamenti di non essere stato avvisato. Successe anche nel 2017, quando avvenne una maxi operazione di sicurezza in Stazione Centrale: Sala dovrebbe dire grazie e preoccuparsi di rimettere in moto una città che ha paralizzato. È ormai sempre più solo, isolato nel Palazzo".
