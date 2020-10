Gianluigi Paragone e Luigi Marattin, rissa sul Mes a Omnibus: "Ciarlatano, ci prendi per il c***?", "Ma parla di barbabietole"

15 ottobre 2020 a

a

a

Un botta e risposta violento quello andato in scena ad Omnibus, il programma di La7 condotto da Gaia Tortora. Ospiti della puntata di giovedì 15 ottobre, Gianluigi Paragone e Luigi Marattin. A scatenare il tutt è il deputato di Italia Viva: "Prima abbiamo chiesto a Paragone del Mes e lui si è messo a parlare di mascherine, ora si metterà a parlare di barbabietole da zucchero". Frase che ha immediatamente scatenato la replica del leader di Italexit e non solo. "Del Mes dovresti chiedere ai grillini, non a Paragone", interviene anche la conduttrice.

Video su questo argomento Gianluigi Paragone contro Conte: "Prorogano un governo incapace di risolvere i problemi"

"Sì infatti - le fa eco l'ex pentastellato che prosegue senza freni -. Portate in aula il Mes e chiedete il voto, se no amico Fritz ci prendi per il c**o!". E ancora, sempre più duro: "Prendetevi una responsabilità! Sei il presidente della commissione Finanze, non fare il ciarlatano, fatelo e basta". Un'asserzione che non può che ammutolire Marattin. Il renziano, in evidente difficoltà, cambia discorso: "Non rispondo all'insulto perché Paragone si risponde da solo", conclude giustificando il suo atteggiamento con un "qui non siamo alla Camera, ma in un programma tv".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.