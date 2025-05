Dl Sicurezza e usurai, la figuraccia della piddina Tiziana Elli

Che figura, compagni. Il Pd strepita contro il “dl Sicurezza”, urla che è repressivo – naturalmente fascista – e la segretaria dei giovani dem lombardi, interrogata sul contenuto, dimostra di non sapere neanche di cosa parla. La segretaria e assessore (vuole che la si chiami “assessora”) al Municipio 9 di Milano è Tiziana Elli. "Lei", le chiede Alessandro Gonzato di Libero, "è contro chi truffa gli anziani?". Risposta: "Sì, certo che sono chi truffa gli anziani". Bene. "Lei è contro gli usurai?". "Sì, certo che sono contro gli usurai… Ma stiamo parlando del ddl Sicurezza," aggiunge indispettita.

"Appunto", le fa presente Gonzato, "allora non l’ha letto, perché il decreto Sicurezza aumenta le pene nei confronti di chi truffa gli anziani, nei confronti degli usurai e della criminalità organizzata". L’assessora inizia a gesticolare scomposta, sorride nervosamente e prova ad arrampicarsi sugli specchi: "Sì ma il ddl Sicurezza lascia anche liberi i poliziotti di…". Gonzato la informa che il decreto aumenta le tutele legali nei confronti degli agenti chiamati a intervenire contro i delinquenti e che le case – altro cavallo di battaglia della dem – non si occupano, ma o si affittano, o si comprano, o ci si mette in lista d’attesa come tutte le persone perbene. Se questi sono i giovani dem perfino Elly può dormire sonni tranquilli.