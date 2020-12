Laura Boldrini, delirio contro Giorgia Meloni: "Favorevole alla condanna a morte dei gay?". La durissima risposta della leader FdI

03 dicembre 2020 a

a

a

"Mi chiedo se la collega Giorgia Meloni si favorevole alla pena di morte per il fatto di essere gay, lesbiche e trans", disse Laura Boldrini rivolgendosi alla leader di Fratelli d'Italia. Un delirio. Un delirio al quale la Meloni risponde, in modo durissimo. Una clamorosa lezione alla fu presidenta: "Laura Boldrini scopre che esistono Stati che prevedono pena di morte per omosessuali. Meglio tardi che mai, peccato non abbia mai speso una parola per condannare i paesi musulmani che in nome della sharia prevedono il reato di omosessualità - rimarca -, a volte punito pure con la morte", scrive la Meloni sui social. E ancora: "Quando FdI ha portato queste battaglie in Parlamento, Laura Boldrini e tutta la sinistra si sono stranamente dimenticati delle battaglie per i diritti LGBT. Presenterò una nuova mozione di condanna di tutti gli Stati che prevedono il reato di omosessualità. E la richiesta di interrompere con questi ogni accordo bilaterale di cooperazione in ambito culturale e formativo. Confido che questa volta Laura Boldrini voti a favore", conclude la Meloni. Boldrini colpita e affondata. In modo brutale. Senza appello.

"Lo ammiro e gli voglio bene". Le stupidaggini della Boldrini? Feltri si commuove in diretta per il figlio Mattia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.