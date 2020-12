David Parenzo e Massimiliano Romeo, scontro sul vaccino a Omnibus: "Zaia, follia sovranista", "Altro che brutta fine"

03 dicembre 2020 a

a

a

Botta e risposta a Omnibus su La7 tra David Parenzo e Massimiliano Romeo. Al centro del dibattito le dichiarazioni di Luca Zaia in merito all'arrivo del vaccino Pfizer nel Regno Unito. "Sul fronte vaccini l’Europa non fa una bella figura: la Gran Bretagna sta già vaccinando, e se la grande Europa arriva dopo un Paese che non è più in Europa allora qualcosa non va", tuonava il governatore leghista mandando su tutte le furie Parenzo.

"Devo commentare?". Crosetto asfalta la piddina De Micheli: l'ultima idea giallorossa? Un'assurdità

Il conduttore, in collegamento con Alessandra Sardoni nella puntata di giovedì 3 dicembre, ha definito l'uscita del leghista "una follia sovranista", per poi raddrizzare il tiro con "boutade sovranista". DI parere opposto il senatore della Lega che non ha fatto attendere la propria risposta: "No, Zaia ha dato un giudizio politico visto che con la Brexit si pensava Boris Johnson e gli inglesi avrebbero fatto una brutta fine e invece sono un passo avanti a noi". Infine la frecciata: "Guai criticare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.