Quarta Repubblica, figuraccia per la piddina Gualmini? Antonio Maria Rinaldi infierisce: sotterrata

05 gennaio 2021 a

a

a

Che figuraccia per Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd ed ex vicepresidente dell'Emilia Romagna. Già, perché ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, nella puntata in onda su Rete 4 lunedì 4 dicembre, la piddina è incappata in una rovinosa gaffe. Parlando di coronavirus, chiusure e soprattutto di danari europei, ha affermato che la Lega avrebbe votato contro il Recovery fund a Bruxelles. Peccato che le cose fossero andate in un altro modo. E ricordarlo alla Gualmini ci ha pensato Antonio Maria Rinaldi, per l'appunto europarlamentare leghista, che su Twitter ha cinguettato: "La cortese onorevole Gualmini a Quarta Repubblica ha affermato che la Lega ha votato contro il Recovery Fund al Parlamento europeo. La lega ha votato astensione!", conclude Rinaldi solo con lettere maiuscole. Piddina disinformata e affondata.

"La piaga purulenta". Le impensabili parole di Antonio Maria Rinaldi su Matteo Renzi: chi sono i "responsabili"?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.