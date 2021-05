Piazzapulita, Susanna Ceccardi contro Costantino Della Gherardesca: "Questo è offensivo, ti querelo"

07 maggio 2021 a

a

a

"L'omofobia è radicata nella vostra cultura". Costantino Della Gherdesca, conduttore di Pechino Express e gay dichiarato, accusa Susanna Ceccardi e la Lega e l'ex candidata governatrice del centrodestra in Toscana sbotta: "Questo è offensivo e sei anche passibile di querela". In studio a Piazzapulita su La7 Corrado Formigli parla di Ddl Zan e il clima è decisamente a senso unico.

"Basta, me ne vado". Susanna Ceccardi saluta Formigli: il vergognoso "processo" alla Lega | Video

"Nella legge si parla anche di disabilità - sottolinea Della Gherardesca -. Io mi chiedo come facciano i simpaticissimi amici della Lega a essere contrari a una legge che dia delle aggravanti a chi compie violenze contro chi ha disabilità. Queste leggi che tutelano le chiamano minoranze, persone transgender e gay, ci sono in tutti i Paesi europei eccetto Italia, Polonia e Ungheria".

"Caro Costantino, rinnovo la simpatia, ieri parlavo con un amico capogruppo della Lega in comune a Viareggio e dichiaratamente gay. Lui questa legge la contesta perché portata avanti dalle associazioni gay di sinistra e che va a modificare l'impianto della legge Mancino andando a creare una aggravante sul reato d'opinione". Della Gherardesca alza gli occhi al cielo: "Ma per favore, l'omofobia è radicata nella vostra cultura". La Ceccardi esplose: "È un'offesa grave, posso querelarla". "Non intasiamo le aule di tribunale per favore", ironizza Formigli. "Non credo che capisca la legge la signora qui presente", rincara la dose Della Gherardesca, sempre più velenoso. La situazione è incandescente e si arriva addirittura al punto in cui la leghista, a cui Costantino continua a parlare addosso, si alza dalla sedia e fa per togliersi il microfono: "Se non posso esprimere un concetto, me ne vado".

Luxuria alle Iene, gesto osceno contro Adinolfi. Dagospia brutale: "La Gestapo arcobaleno"





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.