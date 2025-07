Susanna Ceccardi contro Ursula von der Leyen: "Ha sostenuto lei l'intesa con Putin"

Alta tensione tra Ursula von der Leyen e il Carroccio. Dopo la mozione di sfiducia che verrà votata nei prossimi giorni, si accendono le polemiche. E le accuse lanciate dalla presidente della Commissione Ue vengono rispedite al mittente: "La Lega è amica dell'Italia e degli interessi degli italiani, non di Putin o di altri leader stranieri. Le accuse di von der Leyen sono ridicole e strumentali: cerca solo di screditare chiunque osi mettere in discussione la sua disastrosa gestione dell'Ue. La realtà è che chi ha fatto affari d'oro con Mosca sono stati proprio i governi europei che sosteneva lei, che per anni hanno firmato contratti miliardari per importare gas russo mentre predicavano sanzioni. L'ipocrisia sta lì, e oggi paghiamo ancora il prezzo di quelle scelte sbagliate", affermaì l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, intervistata da La Repubblica.