L'aria che tira, rissa sull'immigrazione. Daniela Santanchè umilia la piddina Quartapelle: "Capisci l'italiano? Vuoi un interprete?"

19 maggio 2021 a

a

a

A L'Aria Che Tira non potevano che volare parole grosse. Protagoniste infatti Daniela Santanché e Lia Quartapelle. Tema ancora una volta i continui sbarchi che da mesi stanno affliggendo Lampedusa e non solo. In onda nel salotto di La7 di Myrta Merlino il filmato degli sbarchi avvenuti a Ceuta, nel territorio spagnolo in terra marocchina dove un governo di sinistra ha impedito con l’esercito l’avvento dei migranti in questa lingua di territorio.

"Moriremo tutti? Basta portasfiga". Clamoroso, Luca Zaia sbrocca: la fucilata, ce l'ha con Crisanti? | Video

Tutto nella norma, almeno per la deputata del Partito democratico: "Il problema non è schierare l’esercito a Ceuta o inventarsi il blocco navale impossibile da fare nel mediterraneo. Anche perché se c’è una persona che affoga che fai la guardi annegare? La misura del blocco navale è un po’ bizzarra. Hanno diritto a scappare dalle guerre queste persone. Siamo un governo di unità nazionale, vorrei che ci unissimo anche su questo punto", ha commentato la Quartapelle prima che la Santanchè senza mezzi termini rispondesse: "C’è un’unica soluzione che non è ricorrere alle navi, gli sbarchi stanno avvenendo in maniera sostanziale negli ultimi giorni. Noi continuiamo a dire che c’è bisogno del blocco navale, perché non vogliamo vedere il Mediterraneo come un grande cimitero. Ma siccome abbiamo questa politica buonista dei porti aperti, si fan morire le persone in mare".

"Ti pago un taxi". "Ho già un fratello che mi tormenta". Vaccino, altissima tensione tra Merlino e Maglia: risposte fulminanti | Video

A intromettersi anche Maria Teresa Meli che innervosito la senatrice di Fratelli d'Italia: "Non se ne può più di queste parole, in Italia non riusciamo a far mettere sul tavolo il piatto del pranzo e della cena… In italia viviamo un blocco di licenziamenti che quando non ci sarà più ci saranno migliaia di persone che non avranno più il posto di lavoro. Li fate venire qua e li date in mano alla criminalità organizzata. State fabbricando delinquenti". Nel frattempo, la Quartapelle ha proseguito con la sua invettiva: "Questa è una vicenda serissima e la Santanchè la sta sfruttando per fare la sua comparsa in tv senza proporre una soluzione. La destra fa questo". Fine della discussione, con la Santanché che perde la pazienza: "Lei non capisce l’italiano? Ha bisogno di un’interprete? Le ho già detto che la nostra soluzione è il blocco navale. Visto che siete al governo risolvete i problemi anziché parlarne, invece siamo qua messi peggio di prima da tutti i punti di vista".

"Minacciati di morte". Daniela Santanché, sfogo brutale dalla Merlino: "Che cos'è davvero il ddl Zan"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.