L'aria che tira, Pina Picierno: surreale sfondone sulla Festa de L'unità

Non a caso, Magnani le chiede se " c'è spazio per i riformisti nel Pd? ". E la Picierno, un poco a sorpresa, risponde con toni profondamente concilianti : "Mi sento a casa, sono una delle fondatrici del Partito Democratico , che è nato dalla sintesi di culture politiche diverse, tutte fondamentali e che contribuiscono alla definizione del più grande partito di massa che è all'opposizione del governo Meloni". Insomma, secondo la diretta interessata lo spazio c'è, eccome.

Dunque, l'europarlamentare dem prosegue nella sua intemerata, nel suo tessere le lodi al partito. E però oggettivamente inciampa. Infatti, continuando a cavalcare toni insolitamente distensivi, afferma: "La Festa de l'Unità è ormai un esperimento unico nel nostro Paese, trovatemi un altro partito che è in grado di fare una cosa del genere". Ecco, peccato che della Festa dell'Unità, nelle ultime settimane, se ne è parlato eccome ma per ragioni tutt'altro che liete per il Pd.

In primis il caso di Fiesole, dove il raduno è saltato a causa dell'assenza di volontari. Quindi le indiscrezioni su Firenze, dove parimenti l'evento sarebbe a rischio a causa dello stallo sulla ricandidatura in regione di Eugenio Giani, che Elly Schlein non vorrebbe nuovamente in campo. Lo stallo, come diretta conseguenza, ha messo a rischio la Festa de L'Unità: il partito locale vuole Giani ancora in campo e senza un'intesa sul punto, di fatto, sarebbe pronto a boicottare la festa del Pd. Insomma, Pina Picierno ha sbagliato esempio, almeno tempi e modi. A meno che, quando chiede se esistono altri partiti "in grado di fare una cosa del genere", non si riferisca con malizia tagliente a simili flop. Ma la circostanza appare oggettivamente irrealistica…