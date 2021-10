CartaBianca, Massimo Galli brutale contro Gianluigi Paragone: "Stai buono. Senza offesa, ma...", rissa della Berlinguer

20 ottobre 2021 a

Duro scontro a Cartabianca, su Rai3, tra Massimo Galli e Gianluigi Paragone. Inevitabile, visto che i due ospiti di Bianca Berlinguer su Covid, vaccini e Green pass hanno opinioni non divergenti, ma direttamente antitetiche.

Si parte dal caso, a metà tra cronaca e politica, dello sgombero dei portuali di Trieste No Green pass, lunedì scorso. Paragone, leader di Italexit e punto di riferimento politico del popolo della protesta, propone tamponi gratis. E mentre spiega che da senatore non entrerà a Palazzo Madama, convinto a non esibire il certificato verde, ecco arrivare la staffilata polemica del virologo milanese: "Senza offesa, vorrei essere altrove a occuparmi di cose più importanti".

L'imbarazzo della Berlinguer è evidente, ma il professore del Sacco prossimo alla pensione (e indagato per una presunta Concorsopoli all'Università statale) prosegue imperterrito: "Quello del tampone è un falso problema, perché per quanto sia stato concesso di fare così per tentare di tamponare, nell'ambito del discorso del Green pass...". Paragone prova a intervenire e interromperlo, Galli risponde secco: "Adesso stia buono". Il tenore generale della serata sembra sbilanciato a favore del fronte "governativo" e Paragone si lamenta: "Sono uno contro quattro". Replica sempre di Galli, particolarmente in forma: "In proporzione è anche di più rispetto al sentire della popolazione tutta che lei sia uno contro quattro".

