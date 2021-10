Myrta Merlino, la bordata: "Soltanto per un giorno". Caos nel centrodestra, provate a darle torto...

22 ottobre 2021 a

Già, alta tensione nel centrodestra. Dopo il ballottaggio le scintille interne alla coalizione schizzano copiose. Su più fronti. Si pensi, per esempio, all'attacco mosso da Mariastella Gelmini, la quale ha affermato che in Forza Italia qualcuno lavora affinché Silvio Berlusconi resti lontano dai suoi ministri. Parole a cui il Cav ha replicato in modo durissimo, contro la Gelmini, però poi a quest'ultima si sono accodati anche Mara Carfagna e Renato Brunetta, il quale ha rilasciato una durissima intervista a Repubblica in cui di fatto chiede di archiviare il sovranismo.

Ma non solo. Ieri, giovedì 21 ottobre, l'audio rubato a Matteo Salvini, che in modo piuttosto spiccio ragionava con la sua Lega su come Giorgia Meloni stia facendo opposizione, chiedendole in buona sostanza di "non rompere i cog***". Insomma, ci sono degli screzi, delle crepe, piuttosto evidenti.

E bisogna dare atto a Myrta Merlino, conduttrice de L'aria che tira su La7, di aver sintetizzato quasi alla perfezione tutto quel che sta accadendo in questi giorni, in queste ore. Sintesi che piove in un tweet impeccabile: "La Gelmini attacca il partito, Mulè smentisce, Brunetta contro il sovranismo, Salvini che dice che la Meloni può fare opposizione ma senza rompere le scatole. Intanto Berlusconi si è ripreso la scena. Insomma, nel centrodestra C'eravamo tanto amati, ma solo per un giorno...", conclude la Merlino, con riferimento al vertice di mercoledì al termine del quale Meloni, Salvini e Berlusconi avevano assicurato che l'alleanza sarebbe stata compatta e unita. Per ora, non proprio.

