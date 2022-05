Dritto e Rovescio, "ma vaff***": Paolo Del Debbio brutalizza la giornalista russa

13 maggio 2022 a

Altissima tensione a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Il tutto nella puntata andata in onda nella serata di ieri, giovedì 12 maggio. La lite è stata tra il padrone di casa, Del Debbio appunto, e una new-entry del filo-putinismo in Italia, ossia la giornalista russa Yulia Vityazeva, cronista dell'agenzia Newsfront.

Il punto è che la Vityazeva ha criticato il fatto che tra gli ospiti nel pubblico qualcuno avesse con sé la bandiera dell'ucraina: "I vostri ospiti che stanno lì nel vostro studio con queste bandierine ucraine...", ha puntato il metaforico ditino direttamente dal suo collegamento video.

Parole che hanno suscitato l'immediata e piccatissima reazione di Del Debbio, che come sempre non ci è andato particolarmente per il sottile: "Signora, in questo studio ci sta chi voglio io, se voglio io. Se lei ci vuole stare, ci sta. Sennò se ne va a casa. Ci vediamo dopo la pubblicità". Dunque, Del Debbio lancia lo spazio pubblicitario. Peccato che proprio mentre sta per staccare la diretta, ecco che lo si sente tuonare: "Ma vaff***". Un "vaffa" ovviamente diretto alla signorina russa.

