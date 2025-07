FdI azzera Giuseppe Conte: "Imbarazzante", la figuraccia in tv

"Ascolti, spieghiamolo ai cittadini - replica Conte -. Sono tre righe di un report di decine di pagine. Attenzione, l'Ufficio del Massimario , il centro studi della Cassazione, lavora da vent'anni. E nessuno lo ha mai attaccato". " Ma lei è d'accordo o no? ". "Lei non mi deve mettere lì la frasetta per suggerire qualcosa agli elettori", sbraita il grillino. "Mi dica cosa ne pensa!", intima Porro.

Il punto è che si parla di sgomberi e Dl Sicurezza . Si cita il controverso report della Cassazione , quello in cui vengono criticati gli sgomberi immediati previsti dal decreto varato dal governo: insomma, sbagliato cacciare chi ti occupa la casa troppo velocemente perché si rischia di creare " disagio sociale ". "Per lei è accettabile?", chiede Porro.

Risultati? Zero. Conte non riesce a prendere posizione, a dire se è d'accordo o pure no. E così ecco che FdI rilancia l'estratto-video di quanto accaduto nello studio di Rete 4, il tutto introdotto da un messaggio inequivocabile: "Avvocato, in tv le manca il coraggio di dire che è contrario agli sgomberi immediati degli immobili occupati abusivamente voluti dal Governo Meloni? Che imbarazzo". Giuseppe Conte colpito e affondato.