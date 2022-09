Cartabianca, scontro totale tra La Russa e Fratoianni: "Sai cosa sei tu?"

28 settembre 2022 a

Rissa in diretta da Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai 3, nella puntata del 27 settembre, tra Ignazio La Russa e Nicola Fratoianni. In studio si parla del risultato delle elezioni politiche e ad un certo punto il leader di Sinistra italiana, dopo il lancio del servizio su Vox, il partito di destra spagnolo, sbotta: "Sono i fascisti spagnoli", "guardi, io non ho dubbi che è meglio essere comunista, italiano o spagnolo, che fascista, italiano o spagnolo".

A quel punto il senatore di Fratelli d'Italia ribatte subito: "E lui è un comunista italiano", "contento tu contenti tutti". Di qui il botta e risposta, con La Russa a precisare che "c’è questo vizio della sinistra di identificare come fascista ogni partito di destra" e che "quelli di Vox sono un partito di destra, non fascisti". Ma Fratoianni tiene il punto sottolineando che "io non ho problemi a essere comunista e i partiti fascisti devono essere sciolti".

Quindi lo scontro sull'aborto: "Nelle Regioni governate da voi non si trova un medico non obiettore", osserva Fratoianni ma La Russa contrattacca: "Non dipende da noi. L'obiezione di coscienza va bene per il militare per voi ma non per i medici. Non vogliamo modificare la 194".