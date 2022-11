DiMartedì, Elsa Fornero contro Rotondi: "Toni da suprematista maschio"

02 novembre 2022 a

È scontro tra Gianfranco Rotondi ed Elsa Fornero. L'occasione? L'ospitata a DiMartedì nella puntata su La7 dell'1 novembre. "Le maestrine le sentite tutte le sere per tutto il tempo che volete - esordisce l'esponente di Fratelli d'Italia chiedendo a David Parenzo di non interromperlo -. Qualche volta sentite anche un democristiano reazionario che vi dice che abbiamo patrocinato una norma per spegnere il paradiso terrestre dei rave party nel nostro Paese".

Parole che non piacciono alla Fornero, che subito interviene: "Se ho sentito bene, agli occhi dell’onorevole Rotondi io devo essere annoverata tra le maestrine. Va bene, ci ero abituata. Non bisogna passare sopra a queste cose, perché quello è il classico modo in cui i suprematisti maschi definiscono le donne che hanno un’opinione". "Che esagerazione", replica Alessandro Giuli, anche lui ospite di Giovanni Floris che a sua volta redarguisce Rotondi: "Maestrina non era carino".

Ecco allora che la Fornero prosegue: "I democristiani non facevano così. Avevano forse un livello culturale un po’ superiore". "Vale anche per i maestrini presenti", risponde l'esponente di FdI. A tentare di placare gli animi ci pensa il conduttore che lancia una frecciata; "Non è che aderendo a Fratelli d’Italia, si debba proprio pescare il peggio della cultura di destra offendendo una signora in questo modo".