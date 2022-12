Boccia, sparata contro Berlusconi: "La nostra vita"

28 dicembre 2022 a

a

a

È scontro a Omnibus su La7. Nella puntata di mercoledì 28 dicembre su La7 Francesco Boccia insulta il governo e Andrea Ostellari replica. A iniziare è il primo, ex ministro del Partito democratico, che, tornando sulla riforma della Giustizia, accusa: "Berlusconi è rimasto al '94... Le sue riforme sono sempre personali, ma la giustizia non è una sua questione personale, bensì la nostra vita". E, incalzato da Gaia Tortora, il dem commenta il le linee tracciate da Carlo Nordio. A suo dire, infatti, quelle del Guardasigilli "sono le stesse linee che tracciava da editorialista e da magistrato, ma che dividevano il dibattito in maniera errata".

Nordio-Travaglio, "cos'è successo dietro al palco": alla festa FdI finisce male

Ma non finisce qui, perché Boccia punta il dito anche contro i decreti sicurezza: "Io vorrei sapere cosa sono i salvataggi lampo? Io personalmente sono per i salvataggi sempre. Io quando leggo queste cose impazzisco, mi sembra che stia accadendo quanto già successo sul decreto rave". Immediata la replica di Ostellari: "Noi vogliamo una regolamentazione seria e le regole che ci sono ora non bastano".

"15mila euro al mese? Non sei ricco": sconcerto-Severgnini, volano insulti

Poi, tornando alla giustizia, il senatore della Lega tiene a ricordare che "la divisione tra giustizialisti e garantisti è stata creata dalla sinistra e, in particolare, dal Movimento 5 Stelle, che generano norme che alimentano il divisionismo". E ancora: "La giustizia non è solo processi. Queste norme servono a far tornare il nostro Paese uno stato di diritto. Noi ragioniamo su questo". "Io da voi ricordo solo norme ad personam", lo interrompe Boccia che subito viene zittito: "Da noi proprio no".