Meloni premier sorpassa Conte? FdI esulta: "Superato anche per..."

La graduatoria è guidata da Silvio Berlusconi , premier per 3.339 giorni : il Cav è stato il presidente del Consiglio rimasto in carica più a lungo anche grazie a quattro diversi esecutivi in tre distinte legislature tra il 1994 e il 2011. Alle sue spalle ci sono poi i giganti della Democrazia cristiana nella Prima Repubblica: Giulio Andreotti (2.678 giorni), Alcide De Gasperi (2.591), Aldo Moro (2.279), Amintore Fanfani (1.659).

Tanti i commenti al post di Fratelli d'Italia. "Superare Conte in serietà e capacità é uno dei compiti più facili, essendo stato, ed essendo ancora, il grillino, uno dei personaggi più incapaci, apparsi sulla scena politica", scrive un utente. "E tutti nello stessa legislatura, anche questo non è un dettaglio trascurabile", suggerisce un altro. Qualcuno però è assai critico con Meloni: "Quando crolleranno tutti questi castelli di sabbia che le stanno permettendo di far volare l’ asino e tutti i suoi somari ci sarà un bel 'botto'!!!!".

A stretto giro di posta, arrivano anche le repliche: "Quelli come lei sono i peggiori, auspicano in un crollo dell'Italia per vedere 'il botto' del governo Meloni. I miei democratici complimenti", "Gentilmente mi mette a confronto i dati macroeconomici del 2022 con quelli del 2025? Così possiamo capire i 'castelli di sabbia'", "Aspetta e spera! Nel frattempo rosica!", "Hai volato abbastanza con le tue illusioni che non ti sei accorto che siamo pienissimi di debiti fatti da chi come lei: per merito di Giorgia non hai fatto il botto che aspetti ancora".