Montaruli imbarazza Majorino: "In due minuti...". Poi mostra la foto sul cellulare

Augusta Montaruli smaschera la sinistra. Accade a Stasera Italia nella puntata di sabato 17 febbraio. Qui, in onda su Rete 4, si parla degli insulti di Vincenzo De Luca a Giorgia Meloni. Inutile dire che il dem Pierfrancesco Majorino minimizza il turpiloquio del governatore della Regione Campania definendolo un "fuorionda".

La deputata di Fratelli d'Italia allora aspetta il suo turno per parlare. Solo dopo mostra alla telecamera il suo cellulare con il cronometro attivato che riporta 2:04 minuti. "Ho calcolato in due minuti l'intervento di Majorino e non è riuscito, il Pd, in questi due minuti a dire che le parole di De Luca nei confronti del presidente Meloni sono delle parole gravi".

E ancora: "Se chiunque di noi avesse rivolto alla leader del centro-sinistra" Elly Schlein le stesse parole sarebbe scattata la "condanna immediata, invece se si rivolgono quelle stesse parole, che non ripeto perché sono veramente vergognose, nei confronti di Giorgia Meloni si tergiversa". E anche da Forza Italia le critiche al silenzio non sono state poche. Tra queste quella di Maurizio Gasparri: "Che vergogna la Schlein, capo di De Luca, che non prende le distanze dalle offese di questo guitto nei confronti del presidente del Consiglio. È una cosa grave che non abbia parlato e noi andremo avanti: sul premierato, sulle autonomie, per un'Italia riformata e più moderna, nonostante gli insulti e i silenzi del Pd".