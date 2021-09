GF Vip, bomba di Soleil Sorge su Sophie Codegoni: "Lei e Fabrizio Corona...", reality falsato?

Francesco Fredella 15 settembre 2021 a

Adesso al Grande Fratello vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - arriva una bomba. Soleil Sorgè, l'ex di Uomini e donne che ha già spaccato il pubblico, insinua un dubbio su Sophie Codegoni, che venerdì entrerà nella casa del Gf vip. Secondo il sito BlogTivvu.com, Soleil avrebbe fatto delle insinuazioni molto precise. Determinate, che potrebbero aprire una nuova pagina. “Secondo Soleil, la giovane Sophie Codegoni farà il suo ingresso nella Casa portandosi appresso il carico delle dinamiche da ‘sganciare’ una volta entrata…”, si legge.

E ancora il sito ribatte: “In sintesi? Lei e Fabrizio Corona avrebbero già studiato come comportarsi una volta dentro il reality show…”. Ma di questo racconto non ci sono prove certe, sarebbe una semplice insinuazione. Cosa ne penserà Alfonso Signorini? Per davvero Soleil Sorge avrebbe detto che dietro i presunti teatrini di Sophie Codegoni ci potrebbe essere qualcuno?

Corona è molto legato a Sophie, ma questo non significa che possa aver organizzato qualcosa di ben preciso prima del suo ingresso nella casa. Sono, per adesso, semplici supposizioni. Nulla di più. Secondo i beninformati venerdì potrebbe esserci un confronto tra Sophie e Soleil. Il Gf vip entra nel vivo proprio quando, su Rai1, andrà in onda Tale quale show (con Cristiano Malgioglio in giuria e due ex gieffini nel cast, Pretelli e Stefania Orlando).

