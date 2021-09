Gf Vip, Gianmaria Antinolfi e la frase rubata con gli autori di Signorini: "Chiav***i di sicuro", tutto organizzato?

20 settembre 2021 a

Hanno creato scalpore le ultime dichiarazioni di Gianmaria Antinolfi nella casa del Gf Vip. Il manager di origini napoletane, noto soprattutto per le sue precedenti relazioni, con Belen Rodriguez, Dayane Mello e anche Soleil Sorge, si è lasciato andare a delle confessioni molto forti con il coinquilino Alex Belli, che non sono passate inosservate ai telespettatori. In particolare, ha rivelato quali fossero le sue intenzioni prima di entrare nel programma e quali sono adesso le sue strategie nel reality.

"Io avevo programmato di entrare qui e fare un macello - ha confessato Antinolfi -. Ma infatti ho questo peso. Ma con chi ca**o lo faccio? Di queste qua nessuna… Con chi? Io ho detto a loro (gli autori?) ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che ca**o faccio?’". Infine la frase che ha scatenato lo sdegno: "Anche se volessi fare solo un po’ di show, ma con chi? O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere. Uno dice, non è il mio genere ma non è occupata, anche solo per fare un po’ di show… Io qua dentro chiav****. Non mi farei proprio problemi”.

L'imprenditore napoletano, insomma, sarebbe pronto a una finta relazione solo per creare delle dinamiche di gioco. L'unica ragazza single che rientrerebbe nei suoi canoni è Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. A tal proposito ha detto: "Per me sarebbe fantastico essere completamente libero e trovare una qui dentro. Sai come passerei le giornate? Ah sul divano. Tutti i miei amici mi hanno detto: "Chiav*** a Sophie". Dopo queste affermazioni, sui social sono stati molti i commenti di disprezzo e sdegno.

