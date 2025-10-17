La Volta Buona, Sophie Codegoni: "Le corna? Da quando avevo 16 anni..."

"Io ho iniziato la collezione di corna da quando avevo 16 anni. Sono esperta": Sophie Codegoni lo ha detto nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. Uno degli argomenti di discussione nella puntata di oggi, infatti, è stato proprio il tradimento. Ai suoi ospiti in studio, in particolare, la padrona di casa ha chiesto se è possibile il perdono in questi casi. L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello, però, ci ha tenuto a sottolineare che c'è differenza tra i tradimenti a 16 – 17 anni e quelli in età più adulta. Anzi, il problema serio si presenta quando ci si sposa o si aspetta un figlio.

“Posso dire? Sinceramente, ripensandoci a quell’età ci sta - ha spiegato la Codegoni -. Un conto è essere traditi quando si aspetta un figlio o dopo le nozze… Lì allora fa male ed è difficile da superare… A 16-17 anni ci può pure stare”. Quando la Balivo ha chiesto all'influencer come ha scoperto i tradimenti, la ragazza ha rivelato di essere sempre stata bravissima a scoprire gli altarini: “Ah io sono bravissima eh. Io scopro tutto. Sono praticamente l’investigatrice dei miei amici".