Striscia la notizia, al Gf Vip Katia Ricciarelli cade in giardino: secondi di puro terrore

"Una donna ferma, equilibrata, una che non si sbilancia mai". A Striscia la notizia, su Canale 5, una delle protagoniste è Katia Ricciarelli, concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. In due settimane di programma, l'ex moglie di Pippo Baudo si è imposta come centro di gravità della casa di Cinecittà, vuoi per la sua esperienza, vuoi per la personalità e l'ironia. Centro di gravità, sì, ma talvolta un po' ballerino. In giardino fa per sedersi, e la soprano viene fregata dalla poltroncina, che cade all'indietro.

Sono secondi di "tensione". Katia cerca ostinatamente di mantenere l'equilibrio, fa da contrappeso con le gambe e la testa, poi con le mani cerca disperatamente un appiglio che però non trova. Nel cortiletto interno è praticamente da sola, nessuno può soccorrerla. E così, lentamente ma pesantemente, cade a terra. E per fortuna, senza sbattere il capo contro i gradini dietro di lei, altrimenti dalle risate si sarebbe passati velocemente alle cure del medico.

Katia Ricciarelli cade al GfVip, il video integrale su Striscia la notizia



La scena è gustosa, e si guadagna il terzo posto nel meglio del peggio della settimana televisiva selezionato da Striscia, nella rubrica I nuovi mostri che regala sempre emozioni e colpi di scena. Di sicuro ai telespettatori più distratti, che non sono riusciti giocoforza a gustarsi tutti i programmi trash dei palinsesti italiani. Ma anche per chi si vuole rigodere certe chicche.

