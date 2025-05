Barbara D'Urso torna su Canale 5: a Striscia la Notizia...

Dopo il non tanto recente addio a Mediaset, Barbara D'Urso torna su Canale 5. Ma in maniera indiretta. A dedicarle un servizio, infatti, è stato il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Dopo averle consegnato un tapiro a dicembre, nella puntata in onda ieri, mercoledì 7 maggio, il programma ha deciso di dedicare alla presentatrice un montaggio dei momenti più divertenti della carriera per festeggiare i suoi 68 anni, compiuti proprio ieri.

"Oggi avvenimento eccezionale pubblico! Barbara D’Urso torna su Canale 5", ha annunciato entusiasta Gerry Scotti. Che poi, insieme alla co-conduttrice Michelle Hunziker, ha lanciato il servizio. Al ritorno in studio, la presentatrice svizzera ha fatto gli "auguri col cuore“ alla collega.