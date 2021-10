Gf Vip, il dramma di Ainett Stephens sconvolge il reality: "Ammazzate e bruciate", la fine orribile di madre e sorella

05 ottobre 2021 a

Momento di confessioni al Grande Fratello Vip. Nella puntata del 4 ottobre anche Ainett Stephens ha deciso di svelare il dramma che vive da anni. E alle telecamere del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha rivelato: "Mia madre e mia sorella sono scomparse 14 anni fa nel nulla, girano voci che sono state uccise e bruciate, io ho dovuto prendermi le mie responsabilità e ho portato i miei fratelli in Italia". Un racconto sconvolgente che ha commosso tutti, anche il conduttore che ha concesso alla modella di incontrare la sorella.

La donna è accorsa negli studi di Cinecittà per portare alla concorrente il suo amore e i saluti della famiglia, a cui Ainett manca moltissimo. "Ero una ragazza piena di sogni e in Italia ho trovato il successo - ha poi proseguito tornando a parlare della madre Margherita - "Era una madre tosta allo stesso tempo molto dolce, premurosa. Cucinava, faceva dei piatti buonissimi, ballava musica reggae. Purtroppo nel 2004 sono venute a mancare entrambe". La Stephens ha ricordato il giorno in cui mamma e sorella hanno telefonato a casa: "Ero già in Italia, era il 17 dicembre dicendo che sarebbe arrivata tra pochi giorni e poi non le abbiamo più viste".

Da qui l'unica scelta possibile: "Ho dovuto rimboccare le maniche, non importa quanto sia grande la disgrazia, bisogna andare avanti. Mi sono trovata a capo di tutta la mia famiglia e ho dovuto prendermi cura di loro". E in un paio di anni è riuscita a portare in Italia tutti i parenti ancora in Venezuela.

