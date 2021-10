Gf Vip, il delirio di Jo Squillo: "Perché mio padre è diventato sordo". Scatta la rivolta: "Cacciatela subito"

11 ottobre 2021 a

a

a

Polemica su Jo Squillo. La cantante, fervente vegana, si è lasciata andare a una tesi infondata bella e buona. È accaduto al Grande Fratello Vip, mentre parlava con Aldo Montano. "Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte e infatti è diventato sordo. La caseina è una colla e infatti gli ha collato le orecchie". La dj, concorrente del programma di Alfonso Signorini in onda su Canale 5, non è nuova a teorie di questo tipo.

"Cosa ci fa il Papa lì?". Disastro in regia, al posto del Gf Vip... in diretta, queste immagini impreviste | Guarda

Precedentemente la Squillo aveva affermato di esse convinta che la formazione di noduli al seno sia dovuto al consumo di latticini. Questa volta però a insorgere è stato il popolo della Rete. Il motivo? Proprio queste frasi, pronunciate in televisione ma che non hanno alcun fondamento scientifico. Così sono stati moltissimi i telespettatori che hanno chiesto alla produzione del programma e al conduttore di porre un freno a tali "sproloqui". "Grande Fratello Vip - scrive un utente su Twitter -, quando ancora deve passare prima che Jo Squillo smetta di dire cose del genere?".

Francesca Cipriani perde un dente. "Dove è finito", disastro a tavola al Gf Vip: chi lo ha ingoiato

La Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ha infatti recentemente smentito simili affermazioni: "Nonostante molti punti siano ancora da chiarire, i dati disponibili non fanno pensare a un’associazione tra consumo di latte e derivati e aumento del rischio di tumore. Per quanto riguarda il tumore del colon-retto, sembra addirittura che sia vero il contrario, e che questi alimenti possano avere un effetto protettivo".

"Allora inizia a non rompermi i cog***". Manuel Bortuzzo mai visto, brutalizzata Lulù: brividi nella casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.