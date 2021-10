Gf Vip, Soleil Sorge squalificata? "Due...", la risata che può condannarla

20 ottobre 2021 a

Uno scivolone clamoroso quello in cui sono incappati Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi durante una chiacchierata nel cuore della notte. Secondo alcuni telespettatori e appassionati del Gf Vip, i due - insieme a Sophie Codegoni - avrebbero architettato dei teatrini ancor prima di iniziare la loro avventura nel reality. Ed è proprio parlando di questa indiscrezione che Soleil e Gianmaria hanno finito per fare una bruttissima figura.

"Ma saremmo deficienti!", ha detto la Sorge, commentando l'ipotesi di rapporti costruiti a tavolino. La replica del coinquilino ha superato ogni limite: "Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio… Due down!". Soleil, però, invece, di riprenderlo per l'espressione utilizzata, si è fatta una risata. Immediata la richiesta di squalifica per entrambi da parte degli utenti sui social.

Adesso resta solo da capire se il Gf Vip prenderà provvedimenti, anche se probabilmente non ci sarà nessuna squalifica. Rispetto agli anni scorsi, infatti, Signorini e la produzione hanno già detto di voler essere meno bacchettoni in merito a determinate situazioni. Non è escluso, però, che venerdì sera, cioè nel corso del prossimo appuntamento in prima serata, arrivi un bel rimprovero per i due. Dopo la grave caduta di stile, i due hanno continuato a parlare del loro rapporto. "Tu provi ancora attrazione fisica per me, non può svanire da un giorno all’altro. Tu sei attraente è un dato di fatto, anche tu lo puoi dire di me. O era tutta una farsa con me? Ma se tutto quello che è successo era reale, non puoi dire che io ti sia indifferente", ha detto lei ad Antinolfi.

