Gf Vip, Sophie Codegoni annienta Gianmaria: "Falso, stratega, scemo. E...". Umiliato davanti a tutti

Al Grande Fratello Vip non c’è alcuna speranza di vedere Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi formare una vera coppia. Anzi, la ragazza ha definitivamente troncato il rapporto con il latin lover napoletano, che nei giorni scorsi si era spinto in dichiarazioni d’interesse molto concrete, a seguito delle quali ha però avuto atteggiamenti che non sono affatto piaciuti all’ex tronista di Uomini e Donne.

Dopo le tensioni verificatesi in puntata lunedì - e originate dal fatto che l’ex di Antinolfi, Soleil Sorge, si sia seduta proprio vicino a lui durante una discussione con Sophie - la Codegoni ha avuto un faccia a faccia con Antinolfi e ha messo un punto al loro rapporto. “Non devi più conquistarmi perché più ti impegni e più capisco che non è proprio cosa. Tu parli tanto, a parole dici tanto, poi quando dimostri a fatti le parole che dici si annullano. Non mi interessa averti nella mia vita, non mi interessa averti nel mio percorso”.

Quando Gianmaria ha provato a far valere le sue ragioni, Sophie ha sbottato definitivamente: “C’è stata un’attrazione fisica? Bene, è rimasta quella. L’attrazione mentale non c’è e non ci sarà perché se una persona che non mi piace come prende in mano le situazioni. Per me sei falso, sei un grande stratega. Sei un grande furbo e fai lo scemo per non pagare dazio. Questo è quello che sei”.

