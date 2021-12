GfVip, Francesca Cipriani e l'attacco d'ansia per il prolungamento: "Signorini muto, non capisco"

Francesco Fredella 07 dicembre 2021 a

Anche quest’anno l’incognita sulla fine del Gf vip manda in ansia i concorrenti. Nessuna fine prevista per il 13 dicembre, ma si va avanti fino il 14 marzo. Tre mesi in più. Ed è panico nella casa di Cinecittà. Dopo la puntata Francesca Cipriani va in crisi: vuole sapere quando finirà il Gf vip.

“A me sta venendo l’ansia. Il 13 era lo step e non sappiamo nulla. Andiamo insieme in confessionale a chiedere Davide. Strano che Alfonso non abbia detto nulla stasera, non capisco questa cosa. Poi Alessandro non mi ha mandato un messaggio. La moglie di Aldo l’ha rassicurato, poi Enzo Paolo con Carmen, significa che prolungano. Stasera non ci calcolano, ora faranno i confessionali post puntata. Io ricordo che finiva il 13, ma non posso mettere la mano sul fuoco, qui dentro sto perdendo la memoria. Voi come fate ad essere così sereni? Venerdì ce lo daranno e la risposta la diamo lunedì prossimo?”, tuona.

“Ragazzi è appena arrivato dicembre e mi prende la malinconia. A me manca da morire il mio fidanzato. Signorini ha detto che dobbiamo fare l’albero di Natale, questo significa che forse restiamo qui. – ha concluso Francesca Cipriani – Secondo me finirà a maggio come avevano scritto l’estate scorsa. Perché non so se adesso diranno la data definitiva della finale, ma almeno il periodo”, continua.

Anche Davide è d’accordo con Francesca Cipriani. Anche lui non vuole passare il Natale nella casa recluso con altri vipponi. “Certo che ti capisco, dobbiamo capire cosa vogliono fare. Non posso avere degli obblighi che non approvo. Devo essere libero di gestire la mia vita, ma se non mi fanno sapere nulla non è giusto. A casa lo sanno già da un bel po’ se continua. Quindi secondo me a loro non interessa molto farcelo sapere. Stasera l’avranno ripetuto che viene tutto prolungato”, dice. Sembra una rivolta contro il Gf vip. I concorrenti sono stanchi e vogliono tornare alla vita di tutti i giorni.

