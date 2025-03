La Volta Buona, dramma-Cipriani: "Le protesi fuori dal corpo"

"L'intervento che ho fatto io è stato fatto proprio alla cieca, per fortuna sono qui oggi a poterne parlare perché sono stata una donna fortunata": Francesca Cipriani lo ha detto in collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. Poi ha aggiunto: "A me è andata bene tra virgolette, nel senso che ho rischiato la vita in quanto il chirurgo non sapeva fare il suo mestiere, purtroppo so che oggi esercita ancora a Milano e continua a fare dei gravi danni ad altre persone".

Quando la conduttrice le ha chiesto se lo avesse denunciato, lei ha risposto di averlo fatto: "L'ho denunciato, sono stata risarcita ma lui continua a esercitare, da quello che io so. So che ha tante denunce, che ha creato tante problematiche anche per altri tipi di interventi, non solo ai glutei, ma anche liposuzioni...".