Amici, Maria De Filippi cade in studio: "Io non lo so...", poi il botto improvviso: la Ferilli nel panico

Giovannino è sbarcato d Amici 21. Il piccoletto dispettoso di Tu sì que vales è arrivato nella scuola di Amici. La De Filippi ha mostrato sullo schermo l’arrivo di Giovannino ad Amici 21, seguendolo per il corridoio della scuola che porta allo studio. “È arrivato fino a qua”, ha detto Sabrina Ferilli, ospiti del talent, vedendolo arrivare. Dopo i complimenti della Celentano, Giovannino ha chiesto a Sabrina Ferilli di mostrare anche il suo collo del piede. L’attrice era incredula: “Ma vi rendete conto dove ci siamo impantanati?”, ha detto rivolgendosi al pubblico.

La Ferilli non ha mancato di parlare della complicità tra Maria De Filippi e Giovannino, come faceva a Tu sì que vales: “Lei e il folletto hanno stretto questa amicizia straordinaria”. Giovannino, di cui si conosce ormai la vera identità, ha chiesto a Sabrina di ballare con lui, ma non ha ricevuto un sì come risposta. A questo punto la Ferilli ha svelato che Giovannino le scrive sui social: “Lui mi scrive sulla mia pagina e io non rispondo minimamente. Io faccio la torta e lui mi scrive ‘Per Giovannino non la fai?’. Faccio l’albero: ‘E una pallina con Giovannino non la metti?’. È entrato in confidenza, ma chiaramente lo ignoro”, ha spiegato.

Giovannino ad Amici 21 ha portato con sé anche i famosi botti. In studio esplodevano quando meno se lo aspettavano, i professori così come Maria e Sabrina si spaventavano e non poco. Dopo l’esibizione di ballo, la conduttrice era vicino a Giovannino e si è fatta cogliere impreparata dai botti. Quando ha sentito le esplosioni, infatti, si è accovacciata a terra ma ha perso l’equilibrio. Maria è quasi caduta: “Stavo volando! Io non lo so quando fa i botti, stavo cadendo”, ha commentato.La Ferilli si è anche preoccupata, ma per fortuna Maria de Filippi è riuscita a mantenere l’equilibrio.

