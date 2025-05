Amici, uno choc: arrestato l'ex allievo Esa Abrate

Da Amici all'arresto. Esa Abrate è stato uno degli allievi più promettenti dell'edizione 2021 del programma di Canale 5. Poi, un anno dopo, una serie di errori lo ha portato a essere arrestato con l'accusa di detenzione di droga. Dopo aver scontato la sua pena e gli arresti domiciliari, Esa ha deciso di voltare pagina. "Dopo il percorso ad Amici mi sono fermato per circa tre anni, ho pubblicato ancora delle cose ma poi mi sono fermato - ha premesso in un lungo post su Instagram -. Non è stata una pausa dovuta al blocco dello scrittore, ma stavo male, ero depresso. Mi sentivo vuoto, senza passione, senza quella fame che è stata il motore della mia musica".

A peggiorare la situazione, l'allontanamento dalla casa dei genitori: "I miei genitori mi avevano cacciato di casa e non ci parlavamo più. Mi ero legato molto a una persona, ma anche da lei mi sono sentito tradito e mi sentivo solo". E ancora: "Vedevo tutto nero, tutto buio. Cercavo modi per sopravvivere, per riuscire a uscire da questo caos. Ho fatto delle scelte, alcune azzeccate, altre che mi hanno portato su strade sbagliate".

Ecco allora il racconto dell'arresto: "C'è stato un periodo in cui ho spacciato, nel 2022 a dicembre sono stato arrestato per detenzione di droga, 755 grammi, è stato un periodo davvero difficile, complicato, per fortuna la vicenda si è chiusa con il patteggiamento e ho evitato il cercare perché ero incensurato". Il ragazzo non è andato in carcere, ma "dovevo andare a firmare per un mese e mezzo e poi sono stato ai domiciliari. Da lì c'è stata la rinascita, ho fatto un bel lavoro su me stesso dentro e fuori, ho cercato di fare pulizia, ho ritrovato quella forza che mi mancava. Tutto questo ha influenzato molto la mia musica. Prima avevo perso argomenti, ora mi sento di avere tante cose di cui parlare".