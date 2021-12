GfVip, "tutte sceneggiate". Davide Silvestri vuota il sacco: chi sta fingendo nella casa

Francesco Fredella 13 dicembre 2021 a

Alex Belli vuole lasciare il Grande Fratello vip con una sceneggiata che, sin da subito, diventa virale. Ed accade che Davide Silvestri, con il suo impeccabile low profile, parla con Francesca Cipriani appartandosi nella casa e parlando della crisi di Belli. Vera o non vera? Questo non lo sappiamo. Ma, a quanto pare, le urla di Alex le hanno sentite tutti. Compreso Davide, che commenta così: “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia".

Questo non significa parlare alle spalle di un compagno d'avventura - che tra l'altro stasera potrebbe abbandonare la casa definitivamente - ma vuol dire entrare nel vivo del gioco con retroscena e tensioni. “Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa. Prima pero’ vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela“, dice Davide.

Alex Belli e Soleil Sorge sono sicuramente i personaggi chiave di questa edizione del Grande Fratello vip con tanto di egocentrismo che mette ko tutti gli altri concorrenti. A proposito: molti vorrebbero lasciare la casa (ad esempio Manila Nazzaro) che è stanca all'idea di restare ancora reclusa al Gf vip. Vuole lo stop e vuole andare via.

Ma, tornando, a Soleil, le parole di Davide Silvestri non sono affatto dolci. “Ieri le ho dato un consiglio, le ho detto: “Tu non puoi sempre dire tutto quello che pensi a tutti, non vuol dire che tu sia falsa, ma il tuo pensiero tienitelo anche per te. Perché non è sempre necessario. Non fare la paladina della giustizia, perché litighi con tutti?” Dai non puoi andare da tutti a dire sempre quello che pensa. Lei sbaglia i tempi e i modi. Quello che dice può essere vero e costruttivo, ma non è questo l'atteggiamento per aiutare gli altri. Lei non può dire a tutti quello che pensa, perché agli altri non interessa”, conclude.

