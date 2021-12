Isola dei famosi, Ilary Blasi e l'indiscreto da Mediaset: "Nessun flop ammesso", la voce di corridoio

15 dicembre 2021 a

"Nessun flop": l'obiettivo dell'Isola dei famosi quest'anno è di non perdere telespettatori. Il reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda su Canale 5 a partire da marzo, subito dopo la fine del GfVip. La produzione sarebbe già al lavoro per un'edizione che dovrà risollevare gli ascolti deludenti della stagione passata. Come ha assicurato il settimanale Nuovo Tv, è la stessa conduttrice che non vuole fallire.

Il cast dell'Isola, comunque, resta un'incognita. Non si sa ancora chi sbarcherà in Honduras per iniziare l'esperienza da naufrago. Alcuni nomi, comunque, sono già venuti fuori. Come riporta il magazine, potrebbero partecipare Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi come unico concorrente, ma anche Antonino Spinalbese, attuale compagno di Belen Rodriguez, e poi l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi, la cantante Cristina D’Avena e Luigi Oliva, ex fidanzato di Pamela Prati. Qualche voce ha parlato anche di Jeda, compagno di Vera Gemma, che ha partecipato alla scorsa edizione del reality.

Per quanto riguarda l'inviato sul campo, invece, dovrebbe essere riconfermato Massimiliano Rosolino, nonostante le gaffe della precedente stagione, forse dovute al fatto che si trattava della prima volta per l'ex nuotatore. Nessuna notizia certa sugli opinionisti, anche se voci di corridoio dicono che potrebbero arrivare direttamente dal GfVip. La triade composta da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi non ha portato a un buon risultato nella scorsa stagione.

