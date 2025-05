Ilary Blasi, "The Couple" e Spalletti: il martedì nero

Per Ilary Blasi, oggi, martedì 6 maggio, sarà una data difficile da dimenticare. In poche ore, la conduttrice è stata travolta da due notizie poco lusinghiere: la chiusura anticipata del reality The Couple su Canale 5 e una frecciata velenosissima firmata Luciano Spalletti.

Mediaset ha annunciato lo stop al programma condotto da Blasi per via degli ascolti non all'altezza delle aspettative: The Couple chiude prima del previsto. Per Ilary, è un altro inciampo dopo l’esperienza non brillante all’Isola dei Famosi.

A rincarare la dose, da un fronte del tutto differente, in giornata è arrivata anche una stilettata da parte del ct della Nazionale, Luciano Spalletti. Nella sua biografia in uscita, l’ex allenatore della Roma ha dedicato un passaggio a Ilary, ex moglie di Francesco Totti, che non passerà inosservato: “Ilary era sempre molto dura nei miei confronti. Dava sentenze, mi metteva in croce. L’ho sempre considerata una piccola donna. Non per offendere, ma per dire che non ha mai allargato lo sguardo oltre ciò che le faceva comodo”. E ancora: "Per me Francesco è un figlio, ma lei non sarà mai una nuora".