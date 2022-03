Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria: "Il rito del pelo". Prego? A pochi minuti dalla diretta...

30 marzo 2022 a

Una spiazzante Vladimir Luxuria, opinionista de L'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi su Canale 5. Insieme a Nicola Savino, Vladimir sta convincendo il pubblico. E ora, a Casa Chi di Alfonso Signorni, svela un curioso rituale che precede la sua diretta.

Lei e Savino, infatti, si dedicanoal rito del "pelo della cozza". Lo conferma direttamente Luxuria: "È vera questa cosa – ha spiegato -. Sono stata a Sant’Antioco e ho conosciuto una donna straordinaria che segue un’antica tradizione. Durante le notti di luna piena si tuffa in acqua e raccoglie il pelo di questa pinna nobilis, le cozze giganti che crescono verticalmente e sono enormi", premette.

"Quel pelo che sbuffa dalla cozza - riprende Luxuria -, viene raccolto, messo in una mistura di alghe e diventa il famoso bisso, cioè la sete di mare con cui i Faraoni facevano i loro paramenti perché alla luce del sole sembra oro. Lei mi disse: Questo pelo di cozza tienilo in mano ed esprimi un desiderio. E da quel momento io lo faccio quando ho delle prime televisive e ho contaminato anche Nicola Savino e Ilary. Praticamente Noi prima della diretta teniamo questo pelo di cozza ed esprimiamo il desiderio", confessa candidamente.

Dunque, qualche opinione sulle prime dinamiche emerse dal reality: "Non mi sarei legata a qualcuno come Roger. Lo farei con una persona che mi diverte, io lo farei con Cicciolina, d’altronde siamo due ex parlamentari tutte e due... A parte questo penso che Cicciolina sia dotata di una cosa così utile, importante e preziosa che si chiama autoironia. E’ una donna che si prende in giro, che anche quando fai battute sul suo curriculum...", conclude con schiettezza Vladimir Luxuria.

