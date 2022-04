Antonella Elia fa a pezzi Flavia Vento: "Incapace a fare tutto, mi fai venire la nausea"

Francesco Fredella 20 aprile 2022 a

Inutile negarlo. Parola d'ordine: trash. A La Pupa e il secchione, lo show di Barbara d'Urso su Italia 1, tornano litigi e scontri. Ma andiamo per gradi. Nel corso della nuova puntata è arrivata Flavia Vento, ex concorrente che ha mollato l'ennesimo reality. Antonella Elia, opinionista in studio, l'ha attaccata duramente. “Abbiamo capito che è completamente negata a fare qualsiasi cosa”, ha detto la Elia. Che, però, è stata zittita dalla Vento. “Invidiosa. Io almeno ci provo!”, ha detto. Parole molto dure che hanno scatenato l'ennesimo scontro.

Flavia Vento ha tentato l'ultima carta: la riammissione nel programma della d'Urso. La showgirl è arrivata in studio in compagnia di Aristide Malnati per fare la sua nuova esibizione. L'ex concorrente del Gf vip di Signorini ha indossato i panni della mummia mentre la showgirl quelli di Cleopatra. La Vento avrebbe dovuto convincere gli opinionista a farla tornare in gioco con una performances. “Ovviamente il canto egiziano, di 4mila anni fa”, ha ribadito la soubrette.

E, in questo caso, la Elia non ha esitato a sbottare contro la Vento: “Io ho un inizio di nausea”. La pupa ha risposto: “Attenta che i dei colpiscono con fulmini e saette”. Così, è iniziato lo scontro super trash. “Stai cercando di diventare una soubrette? Hai fatto un film? Non l’ha visto nessuno!", ha attaccato la Elia. Ma la d'Urso ha tentato in tutti i modi di far tornare nella villa, che ospita pupe e secchioni, la Elia. “Facciamola rientrare nella villa poverina, siete cattivi”, ha detto la conduttrice. E' stato quasi impossibile convincere gli opinionisti, che non hanno cambiato idea sulla Elia.

Ma nel corso del programma non sono mancati colpi basse e attacchi. Ad esempio, quello di Gianmarco Onestini che è apparso visibilmente deluso dagli altri concorrenti. Ed ha detto: “Fate il gruppetto contro una persona. Se sono una brutta persona sarebbe bello me lo dicessero di persona”. Onestini, in pratica, è tornato ad attaccare una parte dei personaggi del programma. Poi è intervenuta Soleil Sorge, opinionista della d'Urso ed ex gieffina vip. “E’ normale che non te lo dicono in faccia, se te la prendi così a male per ogni cosa che ti si dice. Sono i fatti quello che contano, nessuno vuole cambiarti, non sorprenderti se non ti dicono le cose in faccia. La verità è che a lui non si può dire nulla”, ha detto. Onestini, che nel programma rappresenta uno dei secchioni, si è difeso: “Fate il gruppetto contro una persona. Non sono un codardo, se c’è qualcosa da dire la dico direttamente”.

