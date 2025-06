Italia 1, Mondiale per club? Quanta fame di calcio in tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Mondiale per Club)

Il primo a intuire le potenzialità di un torneo intercontinentale per club fu Silvio Berlusconi che nel lontano 1981 organizzò il “Mundialito” con Milan, Inter, Juventus, Peñarol, Santos, Feyenoord e Flamengo. Il Mondiale per Club Fifa 2025 è figlio di questa visione, derivato dalla vecchia Coppa Intercontinentale tra campioni d’Europa e del Sudamerica, con la differenza che partecipano team da tutti e cinque i continenti. Un affare per Mediaset.