Barbara D'Urso, il dramma: quando ha lasciato il camerino...

Dopo lunghi mesi di silenzio, Barbara d’Urso ha rotto il ghiaccio con un’intervista rilasciata al settimanale Sette, tornando a far sentire la sua voce e affrontando uno degli argomenti più delicati della sua carriera: l'uscita di scena da Pomeriggio 5 e l'addio piuttosto traumatico a Mediaset, una rottura che ha lasciato il segno. “Ho dovuto occupare la mente, e il tempo. Di colpo avevo tanto tempo a disposizione", premette Carmelita

La consapevolezza di non essere più al timone dello storico programma pomeridiano è arrivata a fine agosto, un momento talmente doloroso da spingerla a prendere una decisione drastica: lasciare temporaneamente il Paese. “A fine agosto, quando sta per ricominciare Pomeriggio 5 senza di me, capisco che non posso rimanere in Italia: troppo dolore, così sono partita a Londra. È stata sofferenza, lo è ancora", ammette senza troppi infingimenti.