La pupa e il secchione, Mila Suarez e Onestini "gatti in calore": effusioni spintissime

Mila Suarez e Gianmarco Onestini si sono dati un bacio a La Pupa e il secchione. Tutto è avvento la scorsa notte nella villa alle porte di Roma, che ospita i concorrenti. C'è una clip che mostra la conduttrice in studio e chiede ai diretti interessati qualcosa di più. Per caso è nato un amore? Onestini, che è in veste di secchione, taglia corto: “Mi spiace ma tra noi non c’è attrazione… Non è questo il caso…”. Parole che non lasciano spazio a doppie interpretazioni.

Ma le sue parole non vanno giù all'opinionista Antonella Elia. “Non ci prendere in giro… Cerca di farci la cortesia di dire la verità…Io con gli amici non mi struscio così… Non in quel modo… Vi siete strusciati come due gatti in calore…”. Per la Elia, insomma, ci sarebbe qualcosa di più. Appunto, cosa? Attrazione, amore, feeling? A questo punto prende la parola Gianmarco Onestini, che si difende: “Io devo dire quello che volete sentire? Ma devo dire ciò che volete sentire?”. Poi interviene anche Federico Fashion Style, che chiede ad Onestini come mai si nasconda dietro a un dito. “Tanto voi criticate tutto… Io faccio quello che voglio… Tanto criticate e basta…”, dice il Pupo. Che, forse, non ama le critiche. Poteva pensarci prima di andare in tv esponendosi in questo modo.

Ma Federico fashion style, Antonella Elia e Soleil Sorge sono giurati. Il loro ruolo è proprio quello di commentare e dare giudizi. Forse sfugge questo dettaglio non indifferente? "Guarda che noi siamo qua proprio per giudicare…”, ribatte Federico. Caso chiuso.

