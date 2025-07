Jannik Sinner, il retroscena di Djokovic dopo la partita: "Non lo doveva fare"

Jannik Sinner manda Novak Djokovic ko. È accaduto durante la semifinale di Wimbledon. Eppure è il dopo-partita a risultare un mistero. A rivelare il retroscena ci pensa lo stesso Nole. "Lui si è scusato con me per il fatto che non mi sentivo bene oggi. Ma non ha nulla di cui scusarsi. Ha fatto benissimo, oggi e negli ultimi 18 mesi. È stato il miglior giocatore del mondo". Da qui l'augurio in vista della finale che vede l'altoatesino contro Carlos Alcaraz: "Ora avrà la possibilità di vincere il suo primo titolo a Wimbledon. Gli ho augurato buona fortuna. È la sua prima finale qui e sono sicuro che sarà super motivato. Dopo la finale che hanno giocato a Parigi, credo che l’attesa per questa nuova finale sia altissima. Sono nettamente sopra tutti in questo momento".

Eppure, ammette in conferenza stampa, "penso che darei un piccolo vantaggio a Carlos, come favorito, perché ha già vinto due titoli qui, per come sta giocando e per la fiducia che ha in questo momento. Ma è solo un piccolo vantaggio, perché Jannik sta colpendo la palla benissimo. Credo che sarà un match molto equilibrato, come lo è stato a Parigi".