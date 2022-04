Nanda si spoglia nuda davanti a Suor Carolina: "Ti mostro le tet***e", senza censura

30 aprile 2022 a

Si spoglia nuda davanti a Suor Carolina. Poi Nanda Alfì abbandona polemicamente Ti spedisco in convento 2, eccentrico reality di Real Time in cui giovani influencer si ritrovano in clausura per venire "raddrizzate" dalle religiose. La 20enne di Gallarate, però, ha retto poco alla sua nuova vita. Lontana da Instagram, TikTok e Only Fans, dove raccoglie grande successo grazie alle sue... grazie, Nanda non si è adattata alla tenuta più morigerata imposta dal luogo e dalle padrone di casa.



Il raptus finale è arrivato quando Suor Carolina le ha consigliato di vestirsi in maniera più consona all'ambiente. Più semplice, dunque, meno appariscente e provocante. In tutta risposta, Nanda ha deciso di togliersi tutto. Ma San Francesco, stavolta, c'entra nulla. "Io sono bella anche senza vestiti. Sono bella così", ha urlato mentre si sbottonava i pantaloni, togliendoseli del tutto. Dopo un attimo di incredulità, Suor Carolina ha tentato di fermarla. "No ma che fai?". Ma Nanda è incontrollabile: "Non ho bisogno che tu mi dica di essere semplice. Non mi frega un c***o di dove siamo, mi sento bene quando sto nuda, ringrazia che non mi tolgo anche gli slip, se continui così ti mostro le tette".



Completamente fuori controllo, la ragazza ha poi cercato di fiondarsi in refettorio, per cenare insieme alle altre in reggiseno e mutande. Suo Carolina è riuscita a fermarla, mandandola a mangiare da sola in stanza. Alla fine, epilogo obbligato: Nanda ha lasciato il convento e ha deciso si tornare alla vita di tutti i giorni, reale e soprattutto virtuale.

