Ilona Staller, memorie piccanti: "Ero cameriera in un hotel e...". Clamoroso, così è diventata Cicciolina

Ilona Staller ha concluso la sua esperienza all'Isola dei famosi. Ora è reduce di una breve avventura tv che resta solo un ricordo. Sicuramente piacevole. Ilona, ex attrice hard, è stata molto apprezzata dal pubblico dell'Isola dei famosi. Ora, però, spuntano altre notizie dopo la sua ospitata a Un giorno da pecora su Radio 1.

Sta facendo discutere la proposta di Ilona Staller a Vladimir Putin: trascorrerebbe una notte con lui se smettesse di fare guerra. Ora, ai microfoni di Radio 1 dice anche di aver fatto la stessa proposta a Saddam Hussein in passato. E la Staller venne addirittura contattata dal portavoce, invece dalla Russia non arrivano notizie: sembra che Putin non abbia affatto accettato la sua proposta. Poi emerge un dettaglio choc: prima di essere Cicciolina era Coccinella, una spia per l’Ungheria. “Era un pochettino pericoloso”, ammette.

“Lavoravo in un hotel, facevo la cameriera. Ai tempi dovevo capire se le persone che venivano dall’estero venivano come turisti o no. Dovevo capire perché venivano in Ungheria”. Un nuovo volto di Ilona che nessuno conosceva. A chiederle di diventare spia fu la sua datrice di lavoro, si tratta della direttrice dell’hotel in cui lavorava. “Non dovevo fare altro che sapere dai clienti cosa erano venuti a fare in Ungheria”, aggiunge. "Una volta mi stavano seguendo, ero uscita da una macchina. Era facile capire che mi volevano investire. Da quel momento ho capito che con quel mestiere avrei dovuto smettere”. Frasi che lasciano il segno perché in Rete, in queste ore, non si parla di altro.

