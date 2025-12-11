Pier Silvio Berlusconi, le 3 decisioni: Gf, Isola e Paolo Bonolis

L'Isola dei Famosi non tornerà a primavera e per il Grande Fratello la decisione sarà presa "a brevissimo, entro la prossima settimana": lo ha riferito l'ad di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, durante l'incontro di fine anno con la stampa, facendo il punto sulla prossima programmazione delle reti. "Dobbiamo capire come procedere sia per il Grande Fratello sia per L'Isola dei Famosi - ha detto -. Il Grande Fratello versione Vip potrebbe non tornare in primavera e l'Isola essere rimandata all'autunno o alla primavera del 2027".
"Pensiamo sarebbe più giusto e prudente dare al Gf un po' di tempo per riposare, ma sono onesto e dico che il Gf è una macchina che si deve rinnovare e per rinnovarsi bisogna tenere calda la fiamma. Entro 10 giorni decideremo se fare o no il Gf. Ma più si che no. Stiamo aspettando di vedere l'evoluzione che il produttore sta preparando del Gf. Riconosco lo sforzo fatto da tutti ma il Gf va evoluto. Non ho visto nulla di criticabile ma secondo noi va profondamente evoluto. C'è una questione di evoluzione e innovazione da valutare entro settimana prossima".
Passando all'altro reality, ha spiegato: "In primavera non è prevista l'Isola dei famosi. Tornerà il prossimo autunno o la primavera successiva nel caso di spostamento in avanti del Grande fratello". Su Ilary Blasi, invece, ha dichiarato che "fa parte della nostra squadra. C'è un progetto ma è presto per dire qualcosa. Come sapete abbiamo acquisito Radio Norba e la produzione di eventi a partire da Battiti, marchio compreso. Pensiamo di avere sinergie non dal punto di vista puramente economico ma da tutti i punti di vista. Radio ed eventi sul territorio sono destinati a essere sempre più legati. Stiamo lavorando a degli speciali di Battiti live in primavera, 3-4 puntate. Ilary Blasi potrebbe avere come prima opportunità Battiti live non solo in estate ma anche in primavera".
A proposito di un altro conduttore di punta delle sue reti, Paolo Bonolis, ha sottolineato che tornerà in prima serata con Taratatà, un nuovo programma musicale in onda a fine gennaio, articolato in due serate. Il format, storico titolo francese, sarà riproposto in una versione italiana. "Sono molto contento che Bonolis abbia sposato il progetto - ha rivelato l'ad -. È un'idea nata internamente a Mediaset, sviluppata con la collaborazione di Friends and Partners. Un prodotto breve, ma con una forte identità editoriale. È un percorso costoso, certo, ma il rischio resta contenuto grazie al numero limitato di puntate". Infine, ha espresso il desiderio di realizzare un altro programma dedicato alle grandi voci italiane: "Mi piacerebbe realizzare Dive, una celebrazione delle star della musica, da Ornella Vanoni, che adoravo, fino a Malgioglio. Sarebbe un prodotto bellissimo".