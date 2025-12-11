Pier Silvio Berlusconi, le 3 decisioni: Gf, Isola e Paolo Bonolis

L'Isola dei Famosi non tornerà a primavera e per il Grande Fratello la decisione sarà presa "a brevissimo, entro la prossima settimana": lo ha riferito l'ad di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, durante l'incontro di fine anno con la stampa, facendo il punto sulla prossima programmazione delle reti. "Dobbiamo capire come procedere sia per il Grande Fratello sia per L'Isola dei Famosi - ha detto -. Il Grande Fratello versione Vip potrebbe non tornare in primavera e l'Isola essere rimandata all'autunno o alla primavera del 2027".

"Pensiamo sarebbe più giusto e prudente dare al Gf un po' di tempo per riposare, ma sono onesto e dico che il Gf è una macchina che si deve rinnovare e per rinnovarsi bisogna tenere calda la fiamma. Entro 10 giorni decideremo se fare o no il Gf. Ma più si che no. Stiamo aspettando di vedere l'evoluzione che il produttore sta preparando del Gf. Riconosco lo sforzo fatto da tutti ma il Gf va evoluto. Non ho visto nulla di criticabile ma secondo noi va profondamente evoluto. C'è una questione di evoluzione e innovazione da valutare entro settimana prossima".