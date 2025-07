Ilona Staller denuncia Giuseppe Conte: "Come hanno usato i soldi dei vitalizi"

Ilona Staller è pronta a riprendersi la scena politica italiana… e no, non ha intenzione di ricandidarsi, bensì di denunciare il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Lo fa sapere Luca Di Carlo, avvocato di quella che tutti conoscono come “Cicciolina”. Questo, dopo che è stata emessa, settimana scorsa, la sentenza sul taglio dei vitalizi agli ex-deputati. Il Collegio d’appello di Montecitorio ha tagliato i fondi a 900 ex-onorevoli. Così all'Adnkronos l’avvocato Di Carlo: “Lo faremo nei competenti organi di giustizia esterna al Parlamento nazionale e sovranazionale. Quella che è stata una vittoria politica per Conte, è stata una sconfitta per la legalità in Italia. E quindi non meravigliamoci se qui da noi esiste così tanta illegalità”.

Sempre secondo l’avvocato, la sentenza “è stata fatta seguendo le logiche della politica, non quelle della legge. Con i tagli ai vitalizi hanno semplicemente aumentato gli stipendi ai politici come del resto Meloni ha già fatto. In questo caso, il taglio ai vitalizi non è servito a tentare di risanare la malasanità e la giustizia soprattutto”.